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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:06 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油从八个月低位反弹,受欧盟经济增长协议提振

路透新加坡6月29日电---美国原油周五上涨,从八个月低位反弹,此前欧盟(EU)宣布1,490亿美元的经济增长协议,此举有望提振全球经济和燃油需求,不过意大利和西班牙一度推迟签署该协议限制了油价涨势.

美国8月原油期货CLc1一度升至每桶78.58美元的高位,截止2325GMT,回落至每桶78.36美元,上涨0.67美元.

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