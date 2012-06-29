〔国际油市〕NYMEX原油从八个月低位反弹,受欧盟经济增长协议提振

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透新加坡6月29日电---美国原油周五上涨,从八个月低位反弹,此前欧盟(EU)宣布1,490亿美元的经济增长协议,此举有望提振全球经济和燃油需求,不过意大利和西班牙一度推迟签署该协议限制了油价涨势.
美国8月原油期货CLc1一度升至每桶78.58美元的高位,截止2325GMT,回落至每桶78.36美元,上涨0.67美元.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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