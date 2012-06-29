〔国际油市〕委内瑞拉称OPEC可能第三季召开特别会议;希望设定价格区间

路透加拉加斯6月28日电---委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周四表示,如果全球原油价格持续处在低位,石油输出国组织(OPEC)可能在今年第三季度召开特别会议.

委内瑞拉期望OPEC设定每桶80至120美元的油价波动区间,恢复该组织七年前废除的这一政策,以阻止当前的原油跌势.

拉米雷斯表示,查维斯政府计划在下一次OPEC会议上要求其他成员国考虑恢复价格区间机制.

拉米雷斯预计"在最坏情况下",OPEC原油平均价波动区间将被设在每桶90至95美元.并称委内瑞拉国家石油公司PDVSA[PDVSA.UL]已拨备80亿美元用于应对油价下跌.

石油在委内瑞拉出口额中的比例超过90%,而且这波油价下跌正赶上查维斯政府在大选年中需要大笔开销.

"我们坚持主张,油价应控制在每桶100美元左右.这符合(OPEC)秘书长的估算.我们必须努力做到这点,这将意味着减少过量生产,"拉米雷斯表示.(完)