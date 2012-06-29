〔国际油市〕委内瑞拉称OPEC可能第三季召开特别会议;希望设定价格区间

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透加拉加斯6月28日电---委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周四表示,如果全球原油价格持续处在低位,石油输出国组织(OPEC)可能在今年第三季度召开特别会议.
委内瑞拉期望OPEC设定每桶80至120美元的油价波动区间,恢复该组织七年前废除的这一政策,以阻止当前的原油跌势.
拉米雷斯表示,查维斯政府计划在下一次OPEC会议上要求其他成员国考虑恢复价格区间机制.
拉米雷斯预计"在最坏情况下",OPEC原油平均价波动区间将被设在每桶90至95美元.并称委内瑞拉国家石油公司PDVSA[PDVSA.UL]已拨备80亿美元用于应对油价下跌.
石油在委内瑞拉出口额中的比例超过90%,而且这波油价下跌正赶上查维斯政府在大选年中需要大笔开销.
"我们坚持主张,油价应控制在每桶100美元左右.这符合(OPEC)秘书长的估算.我们必须努力做到这点,这将意味着减少过量生产,"拉米雷斯表示.(完)
--编译 徐安琪;审校 张涛
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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