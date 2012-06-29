《新兴市场重要经济事件预告》--6月29日-7月6日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月29日(五)
布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty出席IIMA - CITI金融知识研讨会的全体讨论(0545)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日)
圣地亚哥--智利央行公布6月利率会议记录.
6月30日(六)
华盛顿--世界银行行长佐利克卸任.
印度BHUBANESWAR--印度央行副总裁H.R. Khan担任印度经济金融座谈会的演讲嘉宾(1215)
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(最后一天)
7月1日(日)
尼科西亚--塞浦路斯出任2012年下半年的欧盟轮值主席国.
7月2日(一)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
布达佩斯--匈牙利国会就新央行修正案进行讨论及投票.
7月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)
7月4日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,会后将公布利率决议并举行新闻发布会.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 石冠兰;审校 郑茵
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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