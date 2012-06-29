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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 09:07 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月29日-7月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月29日(五)

布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)

印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty出席IIMA - CITI金融知识研讨会的全体讨论(0545)

波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.

科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日)

圣地亚哥--智利央行公布6月利率会议记录.

6月30日(六)

华盛顿--世界银行行长佐利克卸任.

印度BHUBANESWAR--印度央行副总裁H.R. Khan担任印度经济金融座谈会的演讲嘉宾(1215)

科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(最后一天)

7月1日(日)

尼科西亚--塞浦路斯出任2012年下半年的欧盟轮值主席国.

7月2日(一)

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

布达佩斯--匈牙利国会就新央行修正案进行讨论及投票.

7月3日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)

7月4日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议,会后将公布利率决议并举行新闻发布会.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 石冠兰;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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