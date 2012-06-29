《中国报摘》--中国证券报6月29日

* 头版头条:

--沪深两市上市公司退市新政出炉,全国性场外交易市场等将成终止上市公司股票动向.

* 其他:

--中国央行研究局局长张健华表示,本月央行的降息,一方面是应对欧债危机等外部环境变化,另一方面主要还是应对中国经济形势的变化.

--中石油LNG业务运营主体--昆仑能源首席执行官姜昌亮表示,到十二五(2011-2015年)末,昆仑能源将建成LNG加油站1,500余座.

--中国银行国际金融研究所最新报告预计,中国三季度月均新增贷款6,500亿元人民币,全年新增贷款8.2万亿元左右,社会融资总量保持在14.5万亿元左右.

--神火股份(000933.SZ)计划将山西省左权县高家庄煤矿探矿权以47亿元价格转让给山西潞安集团.

--奥飞动漫(002292.SZ)以1,600万元价格受让广东明星创意动画公司70%股权,后者是国内知名动画片《喜羊羊与灰太郎》的制作方.

--工信部下发稀土指令性生产管理办法,企业未获得计划指标不得从事稀土矿产品和稀土冶炼分离产品的生产.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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