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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕日经指数开低,因市场对欧盟峰会的悲观看法升温

路透东京6月29日电---日本股市日经指数周五开低,因为市场对欧元区领导人无力就解决该地区债务危机达成一致意见的悲观情绪升温,不过日内稍晚市场有望在空头回补的帮助下反弹.

日经指数.N225下跌0.6%至8,823.57点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至755.80点.

日经指数第二季迄今已累计下跌12%,抹去第一季19.3%涨幅的很大一部分,第一季录得的升幅创24年来最大的第一季涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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