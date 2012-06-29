〔日本股市〕日经指数开低,因市场对欧盟峰会的悲观看法升温

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透东京6月29日电---日本股市日经指数周五开低,因为市场对欧元区领导人无力就解决该地区债务危机达成一致意见的悲观情绪升温,不过日内稍晚市场有望在空头回补的帮助下反弹.
日经指数.N225下跌0.6%至8,823.57点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至755.80点.
日经指数第二季迄今已累计下跌12%,抹去第一季19.3%涨幅的很大一部分,第一季录得的升幅创24年来最大的第一季涨幅.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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