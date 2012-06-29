〔中港个股〕中石油旗下昆仑能源"十二五"末将建成1,500余座LNG加气站

路透上海6月29日电---中国大型油气公司中石油(601857.SS)(0857.HK)液化天然气(LNG)业务运营主体昆仑能源公司首席执行官姜昌亮表示,到"十二五"(2011-2015年)末,昆仑能源将建成LNG加气站1,500余座.

姜昌亮并透露,昆仑能源要在中石油所属油气田附近及管道途经的资源缺乏省份建设22个LNG液化工厂,在环渤海、长三角、东南沿海等港口城市建设4个LNG接收码头,最终实现115亿方LNG的销售目标.

此外,公司还将建设LNG卫星站150余座,LNG储备库10座,LNG水上加注站20艘,推广LNG汽车20万辆,LNG双燃料船1,000艘,气化油田钻机1,000台.

公司还将实施"7+3"终端销售网络规划,即在西北、华北、华中、华东、东北、西南、华南七大区域以及三条水域分布实施"气化长江"、"气化运河"、"气化珠江"三个工程项目.

据中石油预测,到2015年中国天然气需求(气态产品)将达到2,600亿方,2020年达到4,000亿立方.期间天然气气态产品需求年均增长15.4%,利用方向主要以城市气化、以气代油、燃料置换和燃气发电为主.而天然气液态产品到2020年将达到3,000万吨,其中以车用需求最大,占比82%.

资料显示,目前中石油已建成投产的LNG加气站为70座,已建和在建的LNG接收站4座.其中,江苏LNG接收站一期规模350万吨/年,2011年6月投产,二期实施后总规模将达650万吨/年;大连LNG接收站一期规模300万吨/年,2011年11月投产,二期实施后总规模600万吨/年.

唐山LNG接收站一期规模350万吨/年,2013年投产;深圳LNG接收站一期规模300万吨/年,预计2015年投产.(完)