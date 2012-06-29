《汇市简讯》欧盟峰会缺乏进展已经为市场所消化?

* 欧元/日圆在昨日亚洲尾盘/欧洲早盘跌至98.34低点,随后反弹

* 一些人认为,欧盟峰会没有重要成果的预期已经消化在市场的下跌中

* 若升向99.00可能引发卖兴,而跌向98.34以及98.00则将出现买盘