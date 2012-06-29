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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:25 BJT

《汇市简讯》欧盟峰会缺乏进展已经为市场所消化?

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* 欧元/日圆在昨日亚洲尾盘/欧洲早盘跌至98.34低点,随后反弹

* 一些人认为,欧盟峰会没有重要成果的预期已经消化在市场的下跌中

* 此后欧元/日圆持稳,纽约市场在98.51-89区间交投

* 若升向99.00可能引发卖兴,而跌向98.34以及98.00则将出现买盘

* 99.00上方,98.30下方和98.00存在一些停止单

* 多数人认为亚洲市场周末前料陷入盘整,对日本数据几无反应.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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