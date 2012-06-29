《中国报摘》--金融时报6月29日

* 头版头条:

--中国沪深交易所完善上市公司退市制度,与现行退市制度相比,增加相关暂停上市、终止上市指标,细化相关标准,严格恢复上市要求等.

* 其他:

--截止6月15日,中国外汇局已向七家合格境外机构投资者批出投资额度共计6.5亿美元.

--中国银联与北欧最大银行Nordea Bank签署银联卡受理合作协议,约定共同拓展银联卡在瑞典及欧洲的业务.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

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