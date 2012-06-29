《中国报摘》--金融时报6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* 头版头条:
--中国沪深交易所完善上市公司退市制度,与现行退市制度相比,增加相关暂停上市、终止上市指标,细化相关标准,严格恢复上市要求等.
* 其他:
--截止6月15日,中国外汇局已向七家合格境外机构投资者批出投资额度共计6.5亿美元.
--中国银联与北欧最大银行Nordea Bank签署银联卡受理合作协议,约定共同拓展银联卡在瑞典及欧洲的业务.(完)
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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