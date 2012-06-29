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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:29 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,受欧盟政治僵局忧虑拖累

路透首尔6月29日电---韩国股市周五盘初下跌,可能在第二季的最后交易日以下跌报收,因市场对欧元区领导人就化解欧债危机达成协议的能力愈加悲观.

汽车股在盘初领跌,现代汽车(005380.KS)下挫2.1%,其姊妹品牌起亚汽车(000270.KS)下滑1.6%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.64%,至1,807.56点.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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