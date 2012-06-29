〔韩国股市〕盘初下跌,受欧盟政治僵局忧虑拖累

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透首尔6月29日电---韩国股市周五盘初下跌,可能在第二季的最后交易日以下跌报收,因市场对欧元区领导人就化解欧债危机达成协议的能力愈加悲观.
汽车股在盘初领跌,现代汽车(005380.KS)下挫2.1%,其姊妹品牌起亚汽车(000270.KS)下滑1.6%.
0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.64%,至1,807.56点.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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