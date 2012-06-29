《美国个股焦点》摩根大通衍生品交易第二季亏损或达40-60亿美元

路透纽约6月28日电---据知情人士透露,摩根大通(JPM.N)灾难性的衍生品交易亏损可能在第二季达至40-60亿美元,此前的预估是至少20亿美元.

据该消息人士,摩根大通已经处理了一半以上的仓位.上个月摩根大通向投资者披露此持仓.

消息人士称,尽管发生上述亏损,但摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在上周国会证词中称,该行仍预计会公布"稳健获利"的业绩.

摩根大通拒绝评论.

该行有多种可以冲销这笔衍生品交易亏损并提升季度业绩的办法,包括卖出证券以获得一次性收益,或减少坏账和诉讼准备金.

这家全美资产规模最大的银行,每个季度约获利50亿美元.

周四盘初该行股价暴跌超过5%.此前纽约时报一篇报导称摩根大通4月内部预计,最坏情况下衍生品交易亏损可能达至80-90亿美元.

摩根大通周四收跌2.45%,报35.88美元.KBW银行股指数.BKX下跌0.36%.

5月10日迪蒙将亏损定在20亿美元,且警告称可能还会增加"10亿美元或更多".此后其一直未在公开场合上调亏损预估,但表示摩根大通在限制亏损方面已取得进展.

截至周四收盘,摩根大通股价自5月10日发表声明后累计下跌12%.披露交易亏损后的第一周,该行股价暴跌近17%.

迪蒙承诺将在7月13日摩根大通公布第二季业绩时,给出交易亏损情况更为完整的报告.

Stifel Nicolaus & Co的分析师Chr istopher Mutascio称,投资者应关注摩根大通应对此事的措施对公司获利能力的影响,这比具体交易亏损数额更重要.

Mutascio表示,"当他们完全平掉此次衍生品交易,这些亏损将成为历史."

摩根大通可以出售利率相对较高的证券以获得更多的一次性收益,但Mutascio称,这将减少未来几季度的利润.

该行此前称已经用10亿美元的此类收益冲销亏损.估计其已售出250亿美元的可盈利证券.

Mutascio说道,投资者可能发现摩根大通获利能力此前因风险交易而增强,当前这种冒险活动已减少.这对于2013和2014年利润而言不是个好兆头.(完)