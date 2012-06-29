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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 09:19 BJT

****欧洲经济指标预测--6月29日-7月6日****

(重发以调整格式)

路透6月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月29日(五)

0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%

(较上年同期) +1.0% -3.8%

0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%

0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平

0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%

M3货供额 +2.3% +2.5%

民间贷款 +0.1% +0.3%

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%

--------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

0715 瑞士零售销售 5月 +4.0% +0.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 44.3 45.4

0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.7 44.8

0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3

0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8

0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9

0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%

7月2-6日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.5%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.1%

7月3日(二)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加3

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.8

M4货供额(较前月) -- 1.1%

0830 英国建筑业PMI 6月 -- 54.4

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.6%

7月4日(三)

0743 意大利Markit服务业PMI 6月 43.2 42.8

0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3

法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7

0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8

欧元区Markit综合PMI 6月 46.0 46.0

0828 英国CIPS服务业PMI 6月 -- 53.3

0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%

(较上年同期) -0.6% -2.5%

7月5日(四)

1000 德国工业订单(较前月) 5月 +0.3% -1.9%

1100 英国央行利率决议 7月 -- 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) -- 3,250

1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%

7月6日(五)

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0

0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58

0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) -0.8% -1.0%

0830 英国PPI投入物价(较上月) 6月 -- -2.5%

(较上年同期) -- +0.10%

PPI产出物价(较上月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +2.8%

核心PPI产出物价(较上月) -- 0.0%

(较上年同期) -- +2.1%

1000 德国工业生产(较上月) 5月 +0.5% -2.2%(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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