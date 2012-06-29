欧洲经济指标预测--6月29日-7月6日****

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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路透6月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月29日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.0% -3.8%
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%
0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平
0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%
M3货供额 +2.3% +2.5%
民间贷款 +0.1% +0.3%
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0715 瑞士零售销售 5月 +4.0% +0.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 44.3 45.4
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.7 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8
0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9
0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%
7月2-6日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.5%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.1%
7月3日(二)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加3
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.8
M4货供额(较前月) -- 1.1%
0830 英国建筑业PMI 6月 -- 54.4
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.6%
7月4日(三)
0743 意大利Markit服务业PMI 6月 43.2 42.8
0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3
法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7
0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8
欧元区Markit综合PMI 6月 46.0 46.0
0828 英国CIPS服务业PMI 6月 -- 53.3
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%
(较上年同期) -0.6% -2.5%
7月5日(四)
1000 德国工业订单(较前月) 5月 +0.3% -1.9%
1100 英国央行利率决议 7月 -- 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) -- 3,250
1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%
7月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58
0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) -0.8% -1.0%
0830 英国PPI投入物价(较上月) 6月 -- -2.5%
(较上年同期) -- +0.10%
PPI产出物价(较上月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.8%
核心PPI产出物价(较上月) -- 0.0%
(较上年同期) -- +2.1%
1000 德国工业生产(较上月) 5月 +0.5% -2.2%(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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