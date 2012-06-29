〔中国债市〕交易商协会称将促进投资主体多元化,为社保基金入市创条件

路透上海6月29日电---中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝表示,协会正着力推进发行主体和投资主体多元化,提高非国有企业和中小企业发债比重.有条件引入境外合格机构投资人,并为社保基金、年金等入市创造条件.

时文朝在接受上海证券报专访时做出上述表示.他并称"十二五"期间,协会将做好引导社会资金流向扩大内需的重点领域;推动多层次金融市场体系建设;完善市场基础制度建设;推进发行主体和投资主体多元化等四方面工作.

其中在推进发行主体和投资主体多元化方面,着力提高非国有企业和中小企业发债比重,推动发行管理向注册制转变.同时,将加快提高非存款货币类机构投资人持有债券比重,有条件引入境外合格机构投资人,为社保基金、年金等入市创造条件.

时文朝并表示,协会未来将从稳步发展资产证券化产品;推动中小企业开展直接债务融资,扩大区域集优融资模式的试点范围;扩大超短期债务融资工具发行主体的范围和规模;推进债务融资工具产品创新,适时推动私募可转债试点;推动信用联结票据创新,加快风险缓释机制建设等方面开展创新业务.

在市场自律管理方面,他并表示协会形成了规则制定、注册发行实施和后续监督相结合的组织架构,推动发行人、主承销商等中介机构搭建尽职调查、承销发行和后续管理专业化团队,形成协会和市场参与者联动防控风险的体系.(完)