〔中国数据〕1-5月全国规模以上工业企业利润同比下降2.4%--国家统计局

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京6月29日电---中国国家统计局周五公布数据显示,1-5月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少2.4%,降幅较1-4月的1.6%继续放大.
刊登在统计局网站的新闻稿显示,1-5月规模以上工业企业实现利润18,434亿元人民币;5月当月实现利润3,909亿元,同比下降5.3%.
前五个月,国有及国有控股企业实现利润5,601亿元,同比下降10.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润4,272亿元,同比下降13.7%;股份制企业实现利润10,779亿元,同比下降0.4%.
而私营企业实现利润5,500亿元,同比增长18.1%;集体企业实现利润291亿元,同比增长9.9%.
数据显示,在41个工业大类行业中,26个行业利润同比增长,13个行业同比下降,1个行业由同期亏损转为盈利,1个行业由同期盈利转为亏损.
汽车制造业增长10.4%,农副食品加工业增长16.7%,电力、热力生产和供应业增长22.2%;黑色金属冶炼和压延加工业则下降56.9%.
此外,规模以上工业企业实现主营业务收入345,023亿元,同比增长11.9%.
统计局此前发布数据,1-4月规模以上工业企业实现利润14,525亿元;4月当月实现利润4,076亿元,同比下降2.2%.[ID:nSB8538512](完)
更多详情,请点选中国统计局网站(www.stats.gov.cn)
(完)
--发稿 张胜男/宿泱韫; 审校 林高丽
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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