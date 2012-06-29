《中国报摘》--其他报纸重要消息6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
**上海证券报**
--中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝表示,协会正着力于推进发行主体和投资主体多元化,有条件引入合格境外机构投资者(QFII),并为社保基金,年金等入市创造条件.
--2012广电蓝皮书预计,2011年中国广播影视总收入超过2,800亿元人民币,今年将突破3,000亿元.
--光明乳业(600597.SS)称旗下乳品二厂进行保养时,少量清洗用食品级碱水渗入优倍牛奶,公司已将当天上市的优倍牛奶召回,并向已购买的消费者道歉和赔偿.
**人民日报**
--截至5月底,广东省累计办理跨境人民币结算业务金额12,119.91亿元人民币,约占全国结算总量的三成,累计结算量连续三年位居全国首位.
**第一财经日报**
--东方航空(600115.SS)表示,今年航空企业的经营面临比较大的压力,不过预计下半年形势会好一些.
--张裕(000869.SZ)计划总投资60亿元的烟台张裕国际葡萄酒城近日启动建设,预计于2016年完工.张裕公司总经理周洪江表示,将与全球十家大型葡萄酒企业集团合作,今年计划在全国拓展300家张裕国际酒庄联盟专卖店,六年拓展3,000家.
--东风悦达起亚第三工厂昨奠基,预计2014年投产.公司副总经理林钟宪表示,该工厂投产后,公司总设计产能在73万辆左右,最大产能将突破100万辆.预计至2016年左右,公司的销量将进入行业前五名.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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