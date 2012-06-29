〔全球贵金属〕6月28日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平上日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透6月29日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银周四的持仓量均较周三保持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,205,335.2 6月28日 41,205,335.2 6月27日 0.0 0.00%
iShares 317,512,767.5 6月28日 317,512,767.5 6月27日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王翔琼; 审校 程琳
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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