〔中国汽车〕东风悦达起亚第三工厂开建,2014年投产

路透上海6月29日电---韩国起亚汽车(000270.KS)中国合资公司--东风悦达起亚汽车公司第三工厂周四奠基,预计2014年正式投产,首期产能达30万辆.东风悦达起亚高层希望2016年后公司能跻身国内汽车业前五名.

第一财经日报周五报导引述东风悦达起亚副总经理林钟宪的话称,投产后公司最大产能将突破100万辆,预计2016年后东风悦达起亚的销量能够进入行业前五名.

他表示,第三工厂是起亚在海外技术含量最高的工厂,未来起亚将把K3车型以及1-2款运动型多功能车(SUV)车型放在这里生产.

新工厂的投资预算达8.14亿美元,其中含年产20万台发动机和研究中心项目.目前东风悦达起亚现有两个工厂的产能合计为43万辆.

2011年东风悦达起亚销量同比增长30%,达到43.25万辆,进入全国车企前九位.今年1-5月份,公司排名已升至第七位,产能已成为制约企业下一步发展的关键瓶颈.

东风悦达起亚是起亚与东风汽车,悦达投资(600805.SS)三方合资的公司,中外双方各占50%股权.(完)