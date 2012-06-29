〔中国汽车〕东风悦达起亚第三工厂开建,2014年投产

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透上海6月29日电---韩国起亚汽车(000270.KS)中国合资公司--东风悦达起亚汽车公司第三工厂周四奠基,预计2014年正式投产,首期产能达30万辆.东风悦达起亚高层希望2016年后公司能跻身国内汽车业前五名.
第一财经日报周五报导引述东风悦达起亚副总经理林钟宪的话称,投产后公司最大产能将突破100万辆,预计2016年后东风悦达起亚的销量能够进入行业前五名.
他表示,第三工厂是起亚在海外技术含量最高的工厂,未来起亚将把K3车型以及1-2款运动型多功能车(SUV)车型放在这里生产.
新工厂的投资预算达8.14亿美元,其中含年产20万台发动机和研究中心项目.目前东风悦达起亚现有两个工厂的产能合计为43万辆.
2011年东风悦达起亚销量同比增长30%,达到43.25万辆,进入全国车企前九位.今年1-5月份,公司排名已升至第七位,产能已成为制约企业下一步发展的关键瓶颈.
东风悦达起亚是起亚与东风汽车,悦达投资(600805.SS)三方合资的公司,中外双方各占50%股权.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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