〔中国稀土〕禁止无计划企业从事稀土生产,超计划生产将被停产--工信部

路透北京6月29日电---中国加大稀土生产"白名单"管控力度.工信部周四发布稀土指令性生产计划管理暂行办法,禁止无计划企业从事稀土生产,超计划生产企业责令停产并核减后期生产计划.

工信部网站发布的暂行办法称,该部根据国内外市场需求和本年度计划执行情况,向有关部门提出下一年度稀土开采、生产和进出口总量计划等,由国务院批准后纳入国家国民经济发展计划.

"企业未获得计划指标,不得从事稀土矿产品和稀土冶炼分离产品的生产...坚决依法关闭违法违规企业,禁止无计划企业从事稀土生产."该办法要求.

对超计划生产的企业,由省级工业主管部门依法责令其停止计划管理产品的生产,并对企业进行警告,核减下年度计划.

中国以世界23%的稀土资源储量承担了世界90%以上的稀土供应.许多国家的稀土储量并不算少,但出于稀有资源的考虑,多数国家都在国际市场购买,而不愿开采本国的稀土.

多年以来由于疏于监管,中国国内违法稀土乱开滥采现象严重,这种广泛应用于高科技产品的战略物资被以"白菜价"大量出口.近年中国政府开始发力整顿稀土开采和出口.

海关数据显示,今年前五个月,中国稀土出口同比骤降41.05%至4,024吨.今年稀土出口配额总量仍与去年基本持平,首批稀土出口配额为10,546吨,占配额总量的80%.前五月实际出口量仅占首批配额的38%.

针对中国对稀土出口的控制,欧盟、美国和日本周三要求世界贸易组织(WTO)启动争端解决机制并成立专家组,因此前未能通过谈判解决与中国在限制稀土矿产出口问题上的争端.[ID:nSB1637012]

对此外交部发言人洪磊周四重申立场称,中国对稀土开采、生产和出口的管理,完全基于保护资源、环境和人民健康的目的,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业,并称中方希望稀土储藏丰厚的有关国家能够积极推进稀土的开采和生产.

"今后中国将继续在统筹考虑国内资源和生产、消费以及国际市场情况的基础上,合理确定年度稀土出口配额总量."洪磊说.(完)