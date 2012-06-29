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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 09:11 BJT

〔陆家嘴论坛〕中国银行业要适应利率市场化要求,拓展非利息收入--银监会主席

路透上海6月29日电---中国银监会主席尚福林周五表示,中国的银行业要适应利率市场化的要求,拓展非利息收入渠道.银行业要逐步改变依赖利差的盈利模式.

他在陆家嘴论坛上作出上述表述.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 撰写 冉莹; 审校 乔艳红

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