《全球重要经济事件一览表》--6月29日-7月6日

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6月29日(五)

布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日).

伦敦--英国央行公布6月金融稳定报告.

柏林--德国议会就欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和财政协定投票.

俄亥俄州克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行主持"社区发展政策峰会:楼市、人力资本和不平等"峰会(最后一日).

阿肯色州小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯联储小石城分行举办的"与美联储对话"活动上,就美国经济和货币政策发表讲话(1305).

荷兰阿姆斯特丹--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在"危机后的金融业"会议中发表演讲,该会议是由JMCB、荷兰央行、欧洲银行业中心、堪萨斯大学企管学院共同主办.

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利透过视讯,向波多黎各商会年会介绍波多黎各经济竞争力报告,并就经济状况发表讲话(1230).

华盛顿--在美国众议院金融服务委员会有关金融机构和消费者信贷的会议上,美联储总法律顾问Stephanie Martin就移动支付发表证词(1330).

6月30日(六)

华盛顿--世界银行行长佐利克将在五年任期满后卸任.

7月1日(日)

尼科西亚--塞浦路斯将担任2012年下半年欧盟轮值主席国.

7月2日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀就欧洲金融危机和对亚洲影响发表讲话(0430)

奥斯陆--北欧财长理事会会议(0800).

雅典--欧洲央行执委亚斯穆森在经济学人杂志所主办的会议发表演说,主题为"将不确定性转化为稳定".(0600)

尼科西亚--预计三大国际贷款方的代表团将开始在塞浦路斯的工作.

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯出席西部国际经济协会和国际银行、经济和金融协会联合举办的研讨会,并将参加主题为"金融危机以来的美联储货币政策"讨论小组(1715).

7月3日(二)

悉尼--澳洲央行宣布利率决定.(0430)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一日).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚(0800)、法国财政部长莫斯可维西(1015)将在法国巴黎欧洲金融市场协会的国际金融论坛发表演讲.

巴黎--法国总理艾罗在议会发表演讲,介绍社会党新政府当前的经济政策计划.

7月4日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定.(0730)

伦敦--英国央行货币政策会议(第一日).

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之后宣布利率声明并举行记者会

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,意大利总理蒙堤和法国外交部长法比约斯在法国达沃斯答谢年会上发表演讲,该年会是政经领袖为期三天的聚会.

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行管理委员会成员诺亚为有关公共及私营债务和全球储蓄失衡的会议讨论发表开场演讲.

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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