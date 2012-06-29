《汇市简讯》美元/马币自开盘后受到马来西亚央行操作的打压

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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* 美元/马币(林吉特)开盘报3.1960-3.1980,随后受到央行操作的打压
* 迄今陷于窄幅区间3.1950-3.1960内
* 美元/坡元下跌进一步限制美元/马币上涨,今日料局限于3.1880-3.1980区间内
--编译 郑茵;审校 田建华
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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