〔香港金融〕中国海外金融投资(开曼)15亿港元10年固息债定价6%--IFR

路透6月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国海外金融投资（开曼）公司已经将15亿港元（1.92亿美元）的10年期固息债券定价为6%，这是中国房地产开发商今年发行的首笔港元债券。

该定价意味着较Hibor加码4.48%，或较Libor加码4.68%。

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)是此笔交易的唯一簿记管理行，于6月28日(周四)结算。

旗下有数家在香港上市的子公司的中国海外集团将为此交易提供担保。

中国海外集团的另一附属子公司中国海外发展(0688.HK)是按市值计算中国大陆最大的房地产开发商。中国海外发展曾在今年2月增额发行2017年到期、票息4.875%的债券，筹得2.50亿美元，并使总体发行规模扩大至7.50亿美元。是次增额发行的定价为99.815，收益率为4.917%，与美债间利差为405个基点。穆迪与标准普尔分别给予该债券Baa2及BBB的评等。

中国海外集团旗下的上市公司包括，中国海外发展、中国建筑国际集团(3311.HK)、中国海外宏洋集团(0081.HK)和远东环球集团(0830.HK)。(完)

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