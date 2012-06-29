《独家新闻》沙特旧输油管道待命,应对伊朗封锁霍尔木兹海峡

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(本文由路透中文网编译)
路透迪拜6月28日电---石油行业消息人士称，沙特阿拉伯已经重启一条伊拉克修建的旧输油管道，如果伊朗试图封锁霍尔木兹海峡，沙特就可以绕过波斯湾管道，通过红海的港口出口更多原油。
沙特扩充出口路线，暗示该国准备应对困难局面。经过沙特境内的伊拉克输油管道(IPSA)从1990年萨达姆入侵科威特以后就停止了运送原油。2001年，沙特没收了该输油管道，作为伊拉克所欠债务的补偿，并在过去几年使用该管道运输天然气至该国西部的电厂。
伊朗1月曾威胁封锁霍尔木兹海峡，报复美国和欧洲对其进行的制裁。欧盟的伊朗石油禁运周日开始生效。全球超过三分之一海上运输的石油需要通过霍尔木兹海峡，卡特尔的液化天然气出口也全部通过该海峡。
一些消息人士称，沙特已悄悄将IPSA重新用于运输石油，过去四五个月里进行了测试。该管道通往红海的港口，日运输能力为165万桶。
“沙特开始测试的原因是希望确保拥有出口石油的替代路线，”一名消息人士表示。
沙特境内有两条通往红海港口的输油管道（Petroline），日运输能力总计约500万桶。亚洲需求增加和欧洲需求减少，使Petroline的输油能力并未完全发挥。数年前，较小的一条Petroline管道被用于从该国东部向西输送天然气。
沙特政府权衡波斯湾运输中断的风险和其西部天然气的需求后，一直认为不应该完全将Petroline转为运输石油。但是随着伊朗核问题导致的紧张情势升级，沙特决定将IPSA置于待命状态，在紧急情况下向西运输原油。
阿联酋也建造了绕过霍尔木兹海峡的输油管道，下个月将开始从阿曼湾出口石油。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10