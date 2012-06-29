〔中国汇市〕人民币早盘小幅走升,中间价低开与市场预期相符

* 中间价创逾半个月来的新低,顺应人民币贬值预期

* 购汇盘少,料央行今日不会干预

* 欧元盘中窜升,人民币跟随小涨

* 全球经济通缩疑虑加重,料美元将持续强势

路透北京6月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘震荡并小幅走升,波动区间有限.而较低的中间价显示央行顺应市场预期,并未刻意要抬高人民币.

交易员表示,央行开出的中间价比较符合市场情况,不会推动市场有意做多或做空,因此早盘波动区间仅上下75个点子.相信全日人民币即期价格在随外围市场小幅波动的过程中,央行也不会出手干预.

周五中国人民币兑美元CNY=CFXS中间价CNY=PBOC报6.3249元,创逾半个月来的新低,上日为6.3190元.

北京一位交易员表示,今天中间价给得挺正常的,和美元指数、欧元走势相对来说关联度还是比较高的,不像前两天故意给得很高.

她续称,今天季末最后一天,以往购汇盘会很多,但感觉今天不是很多.前几天一直有大行在压价格,中间价有意给得比较高,"跌到6.37附近都会有大行出来砸盘子,有购汇需求的前两天已经陆陆续续都出手了."

上海一交易员则表示,最近汇率会比较稳定,保持在一个区间范围.现在盘中基本保持在6.35-6.36的水平,如果贬到6.37以上,央行可能会有所干预.

欧元周五亚洲盘中窜升,因欧洲理事会主席范龙佩表示,欧元区重申其将弹性使用纾困基金以有效稳定市场.欧元兑美元EUR=最新报1.2581,日内大涨1.1%.人民币因此也有所响应但幅度不大.

北京时间11:48,人民币兑美元即期报6.3555元,早盘基本是在6.355-6.36间徘徊,上日收报6.3575元.

哈尔滨银行宏观分析师崔小龙表示,未来人民币会继续贬值,相对于美元,人民币依然是风险货币.

离岸市场上,北京时间12:04,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3585/35元,上日尾盘报6.3635元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4130/70,上日尾盘为6.4180元.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三开始盘中波动加大,并收升在日间高位.除偏高中间价与强劲购汇盘较量因素外,尾盘大行集中抛售美元推升人民币,令市场怀疑央行有在半年末时点适当提升汇价意图,因此要重点关注月末前中间价的定位.[ID:nSB1635700]

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中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)