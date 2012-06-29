〔全球金市〕金价持稳,或将创下1997年初以来最长月度连跌纪录

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透新加坡6月29日电---金价周五持稳,但或将连续第五个月下滑,创下1997年初以来最长月度连跌纪录.从欧洲到中国,全球经济放缓加剧,促使投资者寻求美元等避险资产.
金价也可能录得2004年以来最大季度跌幅,今年多数时间走势与高风险资产同步.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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