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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 09:31 BJT

〔全球金市〕金价持稳,或将创下1997年初以来最长月度连跌纪录

路透新加坡6月29日电---金价周五持稳,但或将连续第五个月下滑,创下1997年初以来最长月度连跌纪录.从欧洲到中国,全球经济放缓加剧,促使投资者寻求美元等避险资产.

金价也可能录得2004年以来最大季度跌幅,今年多数时间走势与高风险资产同步.

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