〔中国个股〕兴业银行定向增发方案获批,但规模缩水1.57亿股

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透上海6月29日电---中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周五公告称,公司A股定向增发方案已获银监会核准,非公开发行数量不超过19.15亿股,较此前公布的定向增发方案缩水1.57亿股.
公告并称,发行对象有中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司及上海正阳国际经贸有限公司.
兴业银行在3月份曾公布的定向增发方案计划发行不超过20.72亿股,募集资金不超过263亿元人民币.
值得注意的是,3月定向增发方案中涉及的发行对象,除上文提及公司外还有北京基础投资公司.若按原定计划,北京基础投资公司将出资20亿元认购1.57亿股.
兴业银行周四收报12.65元,过去一个月累计则下滑5.60%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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