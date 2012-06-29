〔中国个股〕兴业银行定向增发方案获批,但规模缩水1.57亿股

路透上海6月29日电---中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周五公告称,公司A股定向增发方案已获银监会核准,非公开发行数量不超过19.15亿股,较此前公布的定向增发方案缩水1.57亿股.

公告并称,发行对象有中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司及上海正阳国际经贸有限公司.

兴业银行在3月份曾公布的定向增发方案计划发行不超过20.72亿股,募集资金不超过263亿元人民币.

值得注意的是,3月定向增发方案中涉及的发行对象,除上文提及公司外还有北京基础投资公司.若按原定计划,北京基础投资公司将出资20亿元认购1.57亿股.

兴业银行周四收报12.65元,过去一个月累计则下滑5.60%.(完)

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