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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 09:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下降,因市场对欧盟峰会的憧憬减弱

路透悉尼/惠灵顿6月29日电---澳元和新西兰元周五下降,因欧元区领导人峰会首日鲜有进展,导致月末兼季末前夕走势震荡.

意大利和西班牙在峰会上曾阻挠刺激经济增长的相关协议,要求采取快速行动来降低两国借贷成本.但德国方面仍坚称,要首先赋予欧盟机构控制国家预算与经济政策的权力,才能有进一步的债务共担以降低借贷成本.

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