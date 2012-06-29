〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下降,因市场对欧盟峰会的憧憬减弱

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透悉尼/惠灵顿6月29日电---澳元和新西兰元周五下降,因欧元区领导人峰会首日鲜有进展,导致月末兼季末前夕走势震荡.
意大利和西班牙在峰会上曾阻挠刺激经济增长的相关协议,要求采取快速行动来降低两国借贷成本.但德国方面仍坚称,要首先赋予欧盟机构控制国家预算与经济政策的权力,才能有进一步的债务共担以降低借贷成本.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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