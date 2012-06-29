〔陆家嘴论坛〕中国将继续实施稳健货币政策,适时预调和微调--央行行长(更新版)

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路透上海6月29日电---中国人民银行行长周小川周五重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.

周小川并在陆家嘴论坛上指出,要使金融业更好地服务实体经济发展.大力推动金融改革创新,促进经济、金融协调发展,大力推动金融业改革开放.

同时要全力坚持并参与上海国际金融中心的建设,特别是大力发展资本市场.同时,防范系统性风险,应对好全球金融危机和主权债务危机.

为稳增长,央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并降息一次.同时开始实质推进利率市场化,被视为引导银行多放贷的精准调控.

此外在汇率改革及人民币国际化方面也是动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(完)