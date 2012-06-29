〔英国经济〕女王钻石庆典未能提升英国消费者信心-GFK

路透伦敦6月29日电---市场调研公司GfK NOP周五发布的报告显示,英国女王钻石庆典所带来的额外假期和庆祝活动未能提振英国消费者信心.

GfK NOP的6月消费者信心指数持稳在负29,与路透调查得到的预期相符.

"有人认为女王钻石庆典将增强消费者信心,就如同去年威廉王子与凯特大婚一样,但那种想法被证明是错误的,"GfK NOP社会调研主管Nick Moon表示.

"消费者信心处于低迷水平,表明公众陷入了一段持续沮丧的时期."他说.

他补充称,该指数自去年6月以来从未高于负29的水平.

这次调查在6月8日至6月17日间进行的,由欧盟执委会委托GfK实施.(完)