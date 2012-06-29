〔表格〕澳洲5月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%--央行

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透悉尼6月29日电---澳洲央行周五公布,5月经季节调整民间信贷较前月增长0.5%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
5月 4月 2012年5月/2011年5月
信贷总额 +0.5 +0.4 +4.0
房屋信贷 +0.3 +0.4 +5.1
其他个人用途信贷 +0.1 -0.3 -1.6
企业信贷 +0.8 +0.7 +3.3 (完)
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--编译 龚芳;审校 艾茂林
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