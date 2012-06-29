版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 10:04 BJT

〔表格〕澳洲5月经季节调整民间信贷较上月增长0.5%--央行

路透悉尼6月29日电---澳洲央行周五公布,5月经季节调整民间信贷较前月增长0.5%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

5月 4月 2012年5月/2011年5月

信贷总额 +0.5 +0.4 +4.0

房屋信贷 +0.3 +0.4 +5.1

其他个人用途信贷 +0.1 -0.3 -1.6

企业信贷 +0.8 +0.7 +3.3 (完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 龚芳;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐