《中国债券市场每日交易备忘》--6月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理210亿元人民币五年期地方政府债9:50-10:30招标 通裕重工( 300185.SZ )4.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行300亿元10年期固息金融债120410,票面利率4.04% 三一集团50亿元五年期中票1282221,票面利率4.81% 无锡新区经济发展集团5亿元五年期中票1282222,票面利率5.42% 安徽皖北煤电集团19亿元五年期中票1282223,票面利率5.32% 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 1812.HK )11亿元五年期中票1282224,票面利率4.91% 泰州交通产业集团5亿元五年期中票1282225,票面利率6.10% 张家口通泰控股30亿元五年期中票1282226,票面利率6.10% 上海南汇发展集团8亿元五年期中票1282227,票面利率4.81% 南京新型工业化投资集团6亿元五年期中票1282228,票面利率4.90% 江苏汇鸿国际集团10亿元三年期中票1282229,票面利率4.90% 内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票1282230,票面利率6.10% 福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融041260032,票面利率6.50% 湖北西塞山发电公司2亿元一年期短融041258035,票面利率4.60% 南通港口集团2.5亿元一年期短融041256020,票面利率4.60% 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融041254030,票面利率5.10% 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融041262024,票面利率6.60% 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融041260036,票面利率3.60% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041260037,票面利率3.60% 科伦药业( 002422.SZ )7亿元一年期短融041264016,票面利率4.26% 云南铜业( 000878.SZ )10亿元一年期短融041261027,票面利率4.16% 中天建设集团6亿元一年期短融041254032,票面利率4.60% 中铁二局( 600528.SS )5亿元一年期短融041254033,票面利率4.16% 中铁二十局集团5亿元一年期短融041251018票面利率4.16% 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融 ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行200亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)120227,基本利差0.16% 吉林铁路投资公司8亿元七年期固息债1280187,票面利率6.63% 山西煤炭进出口集团8亿元一年期短融 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融 河南天冠企业集团3亿元一年期短融 洛阳矿业集团2亿元一年期短融 天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融 山西路桥建设集团8亿元一年期短融 重庆能源投资集团10亿元一年期短融 核电秦山联营公司6亿元一年期短融 山东东明石化集团6亿元一年期短融 成都华西希望集团2亿元一年期短融 南通四建集团2.5亿元一年期短融 云南铜业集团20亿元一年期短融 石河子国资6亿元一年期短融 众和股份( 002070.SZ )2亿元一年期短融 郑州煤炭工业集团10亿元五年期中票 青海国有资产投资管理公司20亿元五年期中票 华北制药( 600812.SS )4.6亿元五年期中票 冀东发展集团11亿元三年期中票 中国船舶重工集团10亿元五年期中票 深圳水务集团2亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 山西53亿元三年期地方政府债094401到期兑付,票面利率1.76% 甘肃65亿元三年期地方政府债097301到期兑付,票面利率1.76% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )200亿元三年期中票0982091到期兑付,票面利率2.48% 中国人民银行20亿元一年期央行票据1101045到期兑付,参考收益率3.4982% 华联商厦600632.SS3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181302到期兑付,基本利差2.55% 广东交通集团15亿元15年期固息债058009付息,票面利率5.30% 上海水务资产经营发展公司15亿元15年期固息债068032付息,票面利率4.25% 宁波银行( 002142.SZ )50亿元五年期浮息债(一年定存基准)092003付息,基本利差0.80% 平安银行11.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092004付息,票面利率4.40% 平安银行18.5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)092005付息,基本利差1.65% 华能四川水电公司9.88亿元10年期固息债0980113付息,票面利率5.00% 国家电网300亿元五年期中票0982092付息,票面利率3.60% 进出口银行200亿元七年期固息金融债100303付息,票面利率3.53% 中国诚通控股集团22亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082113付息,票面利率4.38% 淮南矿业集团25亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082114付息,基本利差1.65% 兴业银行( 601166.SS )100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1110001付息,票面利率5.75% 皖北煤电集团8亿元五年期中票1182187付息,票面利率6.35% 黄山旅游集团2亿元五年期中票1182188付息,票面利率6.75% 本溪北营钢铁集团15亿元五年期中票1182189付息,票面利率6.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行行长周小川周五表示,将继续实施稳健的货币政策,适时进行预调和微调. 将坚持进行人民币利率、汇率和跨境人民币使用等方面的改革.[ID:nSB1638382] --中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝表示,协会正着力推进发行主体和投资主体 多元化,提高非国有企业和中小企业发债比重.有条件引入境外合格机构投资人,并为社保 基金、年金等入市创造条件.[ID:nSB1640016] --国家统计局今日公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 刘昕