〔全球金融〕第二季全球投行费用收入减少25%,创2009年初以来最低

路透伦敦/纽约6月27日电---汤森路透公布的数据显示,第二季全球投行费用收入减少约25%,创2009年初以来最低,因不断加剧的欧元区债务危机打压证券承销和并购活动.

第二季投行费用收入总计近140亿美元,低于2012年第一季的逾180亿美元.今年迄今,费用收入总计320亿美元,较上年同期下降25%.

尽管这种艰巨形势广泛存在,但在欧洲市场撮合交易格外困难,新上市活动几乎完全停滞.

"起先迹象还不错,但后来在美国市场还维持强劲时,欧洲信心受到对全球经济和欧元区的担忧打击,"摩根大通股票资本市场全球主管Viswas Raghavan表示.

费用收入趋疲或会损伤主要投行的第二季收入情况.但其他地方也会感受到这种颓势,例如摩根士丹利分析师表示,第二季债券和股票交易收入或较上年同期减少12%.而去年第二季的情况已经很困难.

交易收入较第一季可能下降近40%,在第一季期间,欧洲央行(ECB)的低息资金提振了交易,对高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)等大型银行获利情况带来帮助.

银行人士大多预计这种状况不会很快改变,低迷形势会对大型银行带来直接且长远的影响.(完)