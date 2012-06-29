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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 09:50 BJT

《汇市简讯》美元/坡元回至1.2800下方,因对欧盟拿出举措仍抱微弱希望

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* 美元/坡元回落至1.2800下方,因市场在1.2800上方作空气氛仍浓

* 交易员称市场对欧盟拿出正面举措解决银行业问题仍存有模糊的希望

* 美元/坡元最新报1.2791-1.2795,波动区间为1.2789-1.2817

--编译 郑茵;审校 程琳

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