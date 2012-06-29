〔基金观点〕美国是最不坏的投资选择--PIMCO投资长葛罗斯

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透纽约6月28日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯称,在全球投资环境不佳的情况下,美国算是矮子里面拔将军的选择.但是,如果华府控制不了国内财政形势,这种情况也可能改变.
"在投资市场上,时机非常关键.美国目前被视为麻烦最少的.这就是PIMCO持有其资产的原因.但情况是可能改变的."葛罗斯周四在其最新的投资展望中写道.
他指出,随时间推移,"好人也可能被诽谤中伤."暗指美国若不控制好财政则可能面临的局面.
他表示,在"美国公债实质利率为负"的环境下,寻求7%的投资年金回报率,恐怕会是好几年都无法实现的目标.
葛罗斯提醒投资者,不要追逐那些看上去似乎回报更高的证券和投资,尤其是财政不如美国稳健的国家的债券.
"主权国家也不能被看作是收益的保障,更不要说名义回报率远不到7%的投资了."
不过他也表示,美国或许不会永远都是糟糕情况下的最佳投资选择.
"这次债务危机应该看作是全球性的,而不是区域性的,因此投资者应当认识到,还算干净的脏衬衫不会永远保持干净."(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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