〔基金观点〕美国是最不坏的投资选择--PIMCO投资长葛罗斯

路透纽约6月28日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯称,在全球投资环境不佳的情况下,美国算是矮子里面拔将军的选择.但是,如果华府控制不了国内财政形势,这种情况也可能改变.

"在投资市场上,时机非常关键.美国目前被视为麻烦最少的.这就是PIMCO持有其资产的原因.但情况是可能改变的."葛罗斯周四在其最新的投资展望中写道.

他指出,随时间推移,"好人也可能被诽谤中伤."暗指美国若不控制好财政则可能面临的局面.

他表示,在"美国公债实质利率为负"的环境下,寻求7%的投资年金回报率,恐怕会是好几年都无法实现的目标.

葛罗斯提醒投资者,不要追逐那些看上去似乎回报更高的证券和投资,尤其是财政不如美国稳健的国家的债券.

"主权国家也不能被看作是收益的保障,更不要说名义回报率远不到7%的投资了."

不过他也表示,美国或许不会永远都是糟糕情况下的最佳投资选择.

"这次债务危机应该看作是全球性的,而不是区域性的,因此投资者应当认识到,还算干净的脏衬衫不会永远保持干净."(完)