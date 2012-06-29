〔日本个股〕野村控股将下调CEO和高层薪酬,了结内幕交易调查--消息

路透东京6月29日电---不止一位知情人士透露,日本最大券商野村控股(8604.T)将下调高层薪酬,并正在考虑暂停一些业务.该公司目前寻求了结一宗代价高昂的内幕交易丑闻.

野村一管理层委员会周五将举行会议,批准减薪和其他措施,以此作为公司内部调查的结果.野村力争在本月底前完成这项调查.

这些消息人士称,由外部律师准备的一份野村报告将指出内幕交易案细节.此前野村员工在公司承销的至少三宗供股案之前向客户泄露了保密信息.

消息人士称,野村将下调首席执行官(CEO)渡部贤一和其他高层的薪酬,解聘一些员工,并重组机构销售业务部门.这是野村为解决2011年调查所作的努力.

野村还考虑暂停部分销售业务,为期至少一周或更久.其中一位消息人士说,该公司仍在与金融监管当局一起商议最终细节.

这项调查对野村来讲代价高昂.消息人士讲,一些基金经理停止与野村作交易,野村也丢掉了承销业务,包括被政府排除在日本烟草(2914.T)60亿美元售股的承销商名单之外.

消息人士未获授权公开谈及此事.野村拒绝就此作评.(完)