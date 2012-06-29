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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 10:05 BJT

〔芝加哥期市〕玉米反弹和大豆持坚,等候USDA重要报告出炉

路透悉尼6月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周五反弹,大豆期货上涨0.7%,投资者在美国粮食库存和种植面积报告出炉前轧平仓位,因美国中西部地区遭遇严重旱情影响单产.

新作12月玉米合约CZ2有望录得约14%的周涨幅,此前美国中西部天期乾旱导致玉米期货价格强劲上涨.

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