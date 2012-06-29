〔芝加哥期市〕玉米反弹和大豆持坚,等候USDA重要报告出炉

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透悉尼6月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周五反弹,大豆期货上涨0.7%,投资者在美国粮食库存和种植面积报告出炉前轧平仓位,因美国中西部地区遭遇严重旱情影响单产.
新作12月玉米合约CZ2有望录得约14%的周涨幅,此前美国中西部天期乾旱导致玉米期货价格强劲上涨.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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