〔路透调查〕美国股市到年底时料录得温和涨幅,欧债危机仍构成威胁

* 年底前标普指数料升至1,395点

* 到年底时道指料上涨5%

* 欧洲仍是巨大风险

* 投资者指美联储的支持措施为利好

路透纽约6月28日电---路透访问市场分析师的调查结果显示,到年底时美国股市料录得温和涨幅,但围绕欧债危机和国内经济成长前景的不确定性使得分析师的乐观程度较三个月前有所下降.

过去一周参加调查的39位受访者的预估中值显示,目前预测2012年底时标准普尔500指数.SPX升至1,395,即较周三收盘水准1,331.85上涨5%,全年涨幅料为11%.

年底目标水准低于3月时预估的1,427点.标普指数在第一季累计上涨12%,为两年半来表现最好的一季.

年初的乐观情绪已经被欧元区危机可能在一段时间内打击成长和市场涨势的预期所替代.

"我们认为回落趋势尚未结束,"巴克莱资本股票研究董事总经理Barry Knapp称,"我们继续看空,尽管第三季可能会有良好的买入机会."

股票的长期前景指向缓慢上涨,标普指数到2013年中时料升至1,450点,暗示明年上半年涨幅为4%.

Knapp先前已预期第二季出现修正,他认为标普指数在第三季会跌至1,200点,之后到年底时涨至1,330.

调查中的估值水平反映出围绕欧洲和美国前景的不确定性,标普指数年底水准的估值区间介于1,150点至1,525点,前者等于2012年全年下跌9%,后者等于全年上涨21%.

道琼工业指数.DJI到2012年底和明年年中时料分别涨至13,200点和14,000.基于周三的收盘价12,627点,两者分别代表预估到年底时上涨5%和未来12个月上涨11%.

与经济增长前景挂钩的行业股票近期受挫,能源.GSPE、材料.GSPM和金融.GSPF类股波动尤为剧烈.能源类股本季跌逾10%,跟随原油超过20%的跌势.材料股跌幅约为8%.(完)