〔路透调查〕英国富时100指数年内料上涨5%,受央行放松政策预期提振

* 富时100指数年底料升至5,800点

* 预期目标水平较3月份调查低300点

* 英国央行进一步放松货币政策的预期提振股市

* 欧元区危机和经济衰退令英国股市承压

路透伦敦6月28日电---路透调查显示,英国指标股指到今年底料将上涨5%,得益于预期英国央行采取更多宽松货币政策举动,但受英国经济衰退和欧债危机持续发酵拖累,该股指涨幅不会太大.

在政界人士为欧元前景争斗不休之际,英国股价较为便宜以及英国被视作避风港也将为英股提供支撑.但全球经济疲弱,欧元区恐将面临经济衰退风险,另一个主要贸易伙伴美国增长乏力,这些因素令英股承压.

路透对40多位市场人士的调查显示,英股富时100指数.FTSE到年底有望升至5,800点,较周三收盘点位5,523.92上涨5%,但低于3月份调查时6,100点的目标水平.

本次预估值的范围宽阔,从4,800点至6,400点不等,凸显出预测股市前景是何等的艰难.英国股市受到希望、忧虑和政治因素交织的影响.

希腊可能退出欧元区,令投资者担忧英国最大出口市场--欧元区的债务风险蔓延,拖累今年欧洲股市走低.

"市场上蔓延着严重的悲观情绪,且很难明确到什么时候情势才会转变,"Oriel Securities策略主管Darren Winder指出."但英国股市并未反映出基本获利能力,而是大幅低估."(完)