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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 10:10 BJT

《中国重要政经日程》--6月29日

=============================今日重要政经日程==========================

6/29(五)

*--国新办就天宫一号与神舟九号载人交会对接任务有关情况举行发布会.

--9:00 国务院关于保障饮用水安全工作情况报告专题询问.

=============================近日重要政经日程==========================

6/30(六)

--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.

7/4(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/5(四)

*--2012中国企业走向世界暨国际融资论坛在北京举行,至6日.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

7/10(二)

--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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