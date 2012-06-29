《中国重要政经日程》--6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
=============================今日重要政经日程==========================
6/29(五)
*--国新办就天宫一号与神舟九号载人交会对接任务有关情况举行发布会.
--9:00 国务院关于保障饮用水安全工作情况报告专题询问.
=============================近日重要政经日程==========================
6/30(六)
--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.
7/4(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
7/5(四)
*--2012中国企业走向世界暨国际融资论坛在北京举行,至6日.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
7/10(二)
--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.
7/19(四)
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
8/20(一)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================