俄罗斯称叙利亚总统阿萨德的去留,应由该国人民决定

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月28日电---俄罗斯周四称，国际社会关于叙利亚冲突的对话应该寻求一种政治过渡机制，但不应决定叙利亚总统阿萨德是否该被排除在可能的联合政府以外。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，周六在日内瓦举行的会议将讨论联合国特使安南提出的过渡计划，将为叙利亚开始国内对话设定条件，但是“不应该预设对话内容”。
当在记者会上被问及俄罗斯能否接受阿萨德被排除在权利之外时，拉夫罗夫称，叙利亚新政府的组建应该由叙利亚人民决定，不应是外界强加的。
“我们不支持也不能支持任何形式的外部干预。阿萨德的命运也在此之列，必须由叙利亚人民自己决定。”拉夫罗夫说道。
拉夫罗夫的评论看起来为俄罗斯接受阿萨德下台打开了大门，如果参加过渡谈判的各方都同意阿萨德下台。
叙利亚反对派表示，除非安南的计划明确要求联合政府成立前阿萨德下台，否则他们将反对该计划。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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