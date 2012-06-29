俄罗斯称叙利亚总统阿萨德的去留,应由该国人民决定

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月28日电---俄罗斯周四称，国际社会关于叙利亚冲突的对话应该寻求一种政治过渡机制，但不应决定叙利亚总统阿萨德是否该被排除在可能的联合政府以外。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，周六在日内瓦举行的会议将讨论联合国特使安南提出的过渡计划，将为叙利亚开始国内对话设定条件，但是“不应该预设对话内容”。

当在记者会上被问及俄罗斯能否接受阿萨德被排除在权利之外时，拉夫罗夫称，叙利亚新政府的组建应该由叙利亚人民决定，不应是外界强加的。

“我们不支持也不能支持任何形式的外部干预。阿萨德的命运也在此之列，必须由叙利亚人民自己决定。”拉夫罗夫说道。

拉夫罗夫的评论看起来为俄罗斯接受阿萨德下台打开了大门，如果参加过渡谈判的各方都同意阿萨德下台。

叙利亚反对派表示，除非安南的计划明确要求联合政府成立前阿萨德下台，否则他们将反对该计划。（完）