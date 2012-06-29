神州九号返回舱在内蒙古安全着陆

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月29日电---中国三名航天员乘神九返回舱周五在内蒙古安全着陆，顺利完成中国首名女航天员进入太空、以及神九天宫首次人工对接任务。
中国称此次为期近两周的飞行任务是中国航天领域的重大技术突破，对神九发射和太空对接均进行了电视实况转播。
中国在太空领域仍明显落后于美国和俄罗斯，但神九是中国2003年以来飞船第四次载人飞行，而美国载人太空飞行计划则因预算和策略调整等因素受限。
美国在2017年前不会再发射火箭将航天员送入太空，俄罗斯也称载人航天计划不再是首要任务。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10