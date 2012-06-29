〔金属期市〕美元走软推升LME期铜,但季度表现料为去年第三季来最差

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透上海6月29日电---伦敦期铜周五上涨,受助于美元走软,以及全球最大金属消费国中国有信心达成今年经济增长目标.不过伦敦期铜合约仍料录得2011年第三季以来最差季度表现.
投资者将从最后一天的欧盟峰会寻找更多交易线索,欧盟领导人围绕对抗欧债危机重点产生的分歧,料将限制期铜涨幅.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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