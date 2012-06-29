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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 10:21 BJT

〔金属期市〕美元走软推升LME期铜,但季度表现料为去年第三季来最差

路透上海6月29日电---伦敦期铜周五上涨,受助于美元走软,以及全球最大金属消费国中国有信心达成今年经济增长目标.不过伦敦期铜合约仍料录得2011年第三季以来最差季度表现.

投资者将从最后一天的欧盟峰会寻找更多交易线索,欧盟领导人围绕对抗欧债危机重点产生的分歧,料将限制期铜涨幅.

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