〔路透调查〕中国股市沪综指今年或升高14%,无法挽回去年失地

* 预估中值为今年底沪综指或至2,500点,明年中或至2,650点

* 调查预计今年升幅可为14%,而去年跌幅为22%

路透上海6月28日电---一份路透对市场策略师进行的调查显示,中国股市沪综指今年将升高14%左右,仍无法挽回去年跌幅,凸显过去三个月市场人气明显逆转.

根据路透对11位策略师所做调查,他们对于今年底沪综指.SSEC的预测中值为2,500点,较周四收盘上涨近14%.较3月前所做调查预估低了8%以上.

3月调查预计沪综指年底将升至2,725点,可挽回大部分去年失地.一位分析师预计该指数或触及3,100点.

但前景自那以后转为黯淡.

广泛认为中国4-6月季度经济增长率将连续第六个季度下滑,达成年度增长率目标面临的风险加大.

国内制造业活动进一步放缓,6月连续第八个月度收缩.

"由于中国经济成长潜力已经降低,特别是考虑到房地产行业库存状态,基本面不好,"湘财证券分析师Chen Yi指出.

"明年货币政策是否比今年有所好转尚不得而知."

调查结果显示对明年年初形势好转的看法不乐观.调查中值显示2013年6月底沪综指为2,650点,较2011年高点低逾400点.

根据汤森路透I/B/E/S数据,沪综指A股目前预估市盈率为9.1倍,是过去10年均值的43%.(完)