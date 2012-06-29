〔路透调查〕欧元区绩优股指数年末前料攀升,分析师寄望欧债危机举措

路透巴黎6月28日电---欧洲股市年末前料将攀升,从第二季暗淡走势中反弹,分析师押注欧元区领导人将采取大胆决策来解决欧债危机,并寄望全球主要央行向市场挹注更多流动性.

过去一周对约50位基金经理和分析师的最新季度调查显示,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50.STOXX50E到12月底将来到2,370点,较周三收盘价2,165.61点上涨9%.

调查还显示,Euro STOXX 600指数2012年将收报260点,较周三收盘价245.87点上涨约6%.

较长期来看,Euro STOXX 50指数到2013年年中料来到2,500点,较周三收盘价上涨15%,STOXX 600指数则或上涨14%,来到280点.

这两项指数自3月中旬以来已分别累计下跌18%和11%,因市场担忧债务高企的希腊将不得不推出欧元区,而对西班牙和意大利债务管理能力的质疑也已加剧.(完)