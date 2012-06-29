〔路透调查〕巴西股市今年不大可能重返纪录高位,年底料达到66,000点

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透圣保罗6月28日电---路透调查显示,即使全球经济前景改善,巴西股市今年将不会重返纪录高位,因为该国政府提振经济的努力,可能不足以提高对当地股市的信心.
接受访查的16名分析师预计,巴西Bovespa股指.BVSP到年底将跳升24%,达到66,000点,是过去一周路透调查的20个股指中表现最好的.
但只有欧洲决策者在解决该地区债务危机方面取得重大进展,或者美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激举措以支持经济,才会出现这种情况.
不过,就算Bovespa取得如此高的升幅,也只能部分抹去该指数在过去一个季度约20%的跌幅,而且还达不到之前预计的到2012年底触及75,000点纪录高点的预期.
全球流动性充裕导致外资1月强劲流入巴西股市,但之后五个月中有四个月外资均撤离巴西股市,其中5月资金净流出达23.4亿巴西雷亚尔(合11亿美元),创2011年12月来最高.
对巴西Bovespa股指2012年底时水准的预估区间为52,000-70,000点,2013年中的预估区间为55,000-79,300点.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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