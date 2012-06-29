〔路透调查〕巴西股市今年不大可能重返纪录高位,年底料达到66,000点

路透圣保罗6月28日电---路透调查显示,即使全球经济前景改善,巴西股市今年将不会重返纪录高位,因为该国政府提振经济的努力,可能不足以提高对当地股市的信心.

接受访查的16名分析师预计,巴西Bovespa股指.BVSP到年底将跳升24%,达到66,000点,是过去一周路透调查的20个股指中表现最好的.

但只有欧洲决策者在解决该地区债务危机方面取得重大进展,或者美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激举措以支持经济,才会出现这种情况.

不过,就算Bovespa取得如此高的升幅,也只能部分抹去该指数在过去一个季度约20%的跌幅,而且还达不到之前预计的到2012年底触及75,000点纪录高点的预期.

全球流动性充裕导致外资1月强劲流入巴西股市,但之后五个月中有四个月外资均撤离巴西股市,其中5月资金净流出达23.4亿巴西雷亚尔(合11亿美元),创2011年12月来最高.

对巴西Bovespa股指2012年底时水准的预估区间为52,000-70,000点,2013年中的预估区间为55,000-79,300点.(完)