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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 10:44 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳至小幅走坚,关注欧盟峰会

路透东京6月29日电---周五日本公债价格持稳至小幅走坚,度末时分许多投资者季在场边观望,并观察欧盟峰会是否显露解决欧债危机取得进展的迹象.

10年期日债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)持平于0.815%,距离本周稍早所创的三周低位0.800%不远.

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