〔日本债市〕公债价格持稳至小幅走坚,关注欧盟峰会

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透东京6月29日电---周五日本公债价格持稳至小幅走坚,度末时分许多投资者季在场边观望,并观察欧盟峰会是否显露解决欧债危机取得进展的迹象.
10年期日债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)持平于0.815%,距离本周稍早所创的三周低位0.800%不远.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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