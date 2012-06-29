〔路透调查〕俄罗斯股市预计将上涨,国内改革为一大不确定因素

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透莫斯科6月28日电---路透调查显示,继第二季表现不佳后,俄罗斯股市预计将上涨,此预测的前提假设是俄股将出现反弹,以及全球经济最终将上行,会支撑俄罗斯经济.
路透调查上周走访的12位分析师预估中值显示,俄股RTS指数.IRTS2012年底点位料在1,535点,比周三收盘位1,306.82点高17%.
但这比3月调查时的预估点位1,913点低出20%.受油价急跌和难以解决的欧债危机影响,RTS指数第二季下跌了约四分之一.
但据一些分析师称,俄罗斯股市自2011年峰值下跌22%之后,估值已变得足够便宜,任何正面的形势变化都能支撑股市.
俄罗斯私有化计划如果得以顺利实施,亦会吸引已在减少的流入新兴市场资金中的大部分,因为很多投资者选择安全的资金去处.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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