〔路透调查〕俄罗斯股市预计将上涨,国内改革为一大不确定因素

路透莫斯科6月28日电---路透调查显示,继第二季表现不佳后,俄罗斯股市预计将上涨,此预测的前提假设是俄股将出现反弹,以及全球经济最终将上行,会支撑俄罗斯经济.

路透调查上周走访的12位分析师预估中值显示,俄股RTS指数.IRTS2012年底点位料在1,535点,比周三收盘位1,306.82点高17%.

但这比3月调查时的预估点位1,913点低出20%.受油价急跌和难以解决的欧债危机影响,RTS指数第二季下跌了约四分之一.

但据一些分析师称,俄罗斯股市自2011年峰值下跌22%之后,估值已变得足够便宜,任何正面的形势变化都能支撑股市.

俄罗斯私有化计划如果得以顺利实施,亦会吸引已在减少的流入新兴市场资金中的大部分,因为很多投资者选择安全的资金去处.(完)