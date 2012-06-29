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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 10:48 BJT

〔路透调查〕韩国股市2012年全年料上涨10%,幅度仅为三个月前预估一半

路透首尔6月28日电---路透调查显示,韩国股市今年预计上涨10%,因寄望全球主要经济体若进一步出台货币刺激措施,将惠及韩国出口商.本次调查预估涨幅仅为三个月前调查预估的一半.

路透过去一周对14位分析师进行的调查结果显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到年底料攀升至2,013点.

这相比周四收盘价1819.2点上扬11%,相当于全年上涨10%,但这只是3月调查预估涨幅的一半.

估值下调大致反映出韩股第二季的跌势,当时欧元区前景疑虑和全球经济放缓打压市场下行.

综合股价指数预计到2013年中涨至2,150点.(完)

--编译 艾茂林;审校 田建华

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