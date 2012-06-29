〔路透调查〕韩国股市2012年全年料上涨10%,幅度仅为三个月前预估一半

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透首尔6月28日电---路透调查显示,韩国股市今年预计上涨10%,因寄望全球主要经济体若进一步出台货币刺激措施,将惠及韩国出口商.本次调查预估涨幅仅为三个月前调查预估的一半.
路透过去一周对14位分析师进行的调查结果显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到年底料攀升至2,013点.
这相比周四收盘价1819.2点上扬11%,相当于全年上涨10%,但这只是3月调查预估涨幅的一半.
估值下调大致反映出韩股第二季的跌势,当时欧元区前景疑虑和全球经济放缓打压市场下行.
综合股价指数预计到2013年中涨至2,150点.(完)
--编译 艾茂林;审校 田建华
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================