〔路透调查〕意大利指标股指今年收盘料稍低于当前水准

路透米兰6月28日电---意大利指标股指2012年收盘料稍低于当前水准,这代表着较2011年收盘水准下跌13%.但最终情况还要看是否能找到欧债危机的解决办法以及意大利的债务负担形势.

据过去一周中接受路透访问的17名分析师预估中值显示,意大利指标股指FTSE Mib .FTMIB在12月底料收在13,302.77点.该股指周三收报13,302.77点.

该预估并未涵盖该指数在此期间可能经历的动荡走势.意大利股市在欧元区主权债务危机的每次波折和转折,以及意大利高借款成本的波动中都遭到重创.

2011年意大利股票市场表现黯淡,当年股票市值跌去了四分之一.

FTSE Mib指数料在2013年的前几个月中上涨,并在年中时达到14,250点,较周三收盘水准上涨7%.(完)