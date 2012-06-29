〔路透调查〕澳洲股市2012年料将收高9%,但疑虑犹存

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透墨尔本6月28日电---路透调查显示,澳洲指标股指今年料将稳步收高9%,因主要经济体采取的新一轮货币宽松举措料将支撑股市反弹.
澳股S&P/ASX 200指数年内迄今基本持平,但料将在年底前触及4,400点,周四其收报4,044.84点.该股指2011年收跌15%,创20年来第二大单年跌幅.
路透调查于上周进行,访问了15名分析师,预估区间介于3,750-5,100点.
分析师预计,澳洲主要贸易伙伴--中国料将进一步采取货币宽松举措,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)也可能启动第三轮量化宽松举措(QE3),从而推出更加激进的购债计划.
路透调查的预期中值显示,澳股指标股指料将在2013年中达到4,650点,但预估区间跨度宽泛,介于4,250-5,300点.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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