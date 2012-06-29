〔路透调查〕澳洲股市2012年料将收高9%,但疑虑犹存

路透墨尔本6月28日电---路透调查显示,澳洲指标股指今年料将稳步收高9%,因主要经济体采取的新一轮货币宽松举措料将支撑股市反弹.

澳股S&P/ASX 200指数年内迄今基本持平,但料将在年底前触及4,400点,周四其收报4,044.84点.该股指2011年收跌15%,创20年来第二大单年跌幅.