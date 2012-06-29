〔路透调查〕美国2012年玉米单产预期下调至157蒲式耳,低于USDA预期

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透芝加哥6月27日电---高温和缺少降雨给美国玉米产量敲响沉重警钟,路透调查访问的12名分析师预计的玉米单产较美国农业部(USDA)目前的预期低5.4%.
路透调查的平均预期显示,美国2012年玉米单产料为每英亩157蒲式耳,较USDA预期的166蒲式耳纪录高位少9蒲式耳.
该预期也较6月13日的路透调查预估值低4.5蒲式耳.
"玉米种植带东部的单产恶化情况位居第二,"芝加哥经纪公司Linn Group的Jerrod Kitt谈到密西西比河东部种植区时称.数周以来该区的降雨都低于正常水平,尤其是伊利诺斯州南部和印第安纳州.
即使单产下降,但大多数分析师仍预计美国玉米产量将创纪录高位.接受路透调查访问的分析师平均预计,玉米产量将达137亿蒲式耳,若此预期成真,则将超过2009年创下的130.9亿蒲式耳纪录高位.
但是,由于需求并未减弱,2012/13销售年度末的美国玉米库存或将降至USDA目前预期的18.81亿蒲式耳之下.
全美气象服务(NWS)周三发出警告,称堪萨斯州、密苏里州、印第安纳州和俄亥俄州部分地区的天气"过于炎热",其气温料将达到100华氏度(38摄氏度)或更高.
高温天气出现的时机非常糟糕,正值玉米作物开始进入重要的生长期--授粉期之际,此阶段的生长状况将决定作物单产水平.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================
路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10